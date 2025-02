Una nuova settimana tutta da vivere e nuove sfide che la vita quotidianamente sottopone in diversi ambiti di interesse; puntuale arriva l’Oroscopo settimanale Ada Alberti con le previsioni 25-28 febbraio, con il consueto intervento a Mattino Cinque. La nota astrologa offre il punto su lavoro e amore, considerando ovviamente le condizioni delle stelle per tutti i segni dello Zodiaco in vista dei prossimi giorni. Le spinte professionali sono sempre alla portata, soprattutto per chi potrà giovare di un discreto carisma e di uno spirito vincente. Attenzione importante da riversare sulle finanze, su qualche problema in casa e aspetti burocratici. In amore la passione può essere travolgente e i sentimenti possono finalmente trovare libero sfogo; attenzione però alle frizioni di coppia che non sono mai da escludere a priori. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 25-28 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti.

Le previsioni 25-28 febbraio secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: La settimana inizia in maniera complessa soprattutto nel privato; c’è qualcosa che non va ma non vanno prese decisioni. Sul lavoro sono invece favoriti i contatti.

SCORPIONE: Amore favorito, anche la trasgressione e i progetti di coppia sono al top nei prossimi giorni; si può iniziare a pensare al matrimonio e anche alla possibilità di diventare genitori.

SAGITTARIO: Interessante il cielo di questa settimana per quanto riguarda gli aspetti passionali e l’amore in generale. Attenzione al lavoro per la fase di luna nuova un po’ complessa; c’è qualcosa da risolvere.

CAPRICORNO: Favoriti i contatti sul lavoro ma c’è qualcosa in amore che stride, forse non è il caso di prendere decisioni importanti nei prossimi giorni al fine di migliorare l’umore reciproco.

ACQUARIO: Stando alle previsioni 25-28 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti il periodo favorevole, sia in amore che nel lavoro; vi sentite vincenti e anche intriganti, attenzione però alle finanze.

PESCI: Periodo assolutamente da vivere al massimo, anche se qualcosa crea difficoltà in casa e nelle finanze; siete in una fase vincente ed è necessario andare avanti.