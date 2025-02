Opportunità da cogliere al volo, situazioni da comprendere e sfruttare a proprio vantaggio; sullo sfondo possibili inquietudini e circostanze che meritano attenzione. Tutto è ben fotografato dalle previsioni 25-28 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti da Mattino Cinque; il focus è come sempre su amore e lavoro, due aspetti della quotidianità sempre al centro dell’attenzione quando si tratta di occasioni e riflessioni. Dal punto di vista professionale sarà la caparbietà a fare la differenza; spesso le opportunità sembrano alla portata ma senza la dovuta determinazione rischiano di tramutarsi in fumo. In amore cercare l’intesa è fondamentale; per qualcuno la passione torna ad essere travolgente, per altri ci sarà da fare i conti con scelte e decisioni da rimandare. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 25-28 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti

Le previsioni 25-28 febbraio secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Settimana impegnativa, carica di impegni soprattutto sul lavoro; stancante ma produttiva. Un progetto va portato avanti perchè si rivelerà vincente, fantastico il weekend.

TORO: E’ la settimana giusta per chiudere aiuto a qualcuno che sia per rinnovare un contratto di lavoro o per sottoscrivere una nuova collaborazione. Novità interessanti anche in amore.

GEMELLI: Stando alle previsioni 25-28 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti servirà cautela tra giovedì e venerdì; una luna nuova pesante porta l’attenzione sulle finanze e su una possibile questione legale.

CANCRO: Stelle propizie per questa settimana se desiderate migliorare la vostra condizione lavorativa; è ora il momento di lottare e di farsi valere sia nel contesto professionale che nella vita in generale.

LEONE: Una settimana importante per l’amore e per le avventure; molto intrigante. Nuovi spunti anche sul lavoro dove potreste giovare del supporto di qualcuno in termini di collaborazione.

VERGINE: Cercate di essere cauti in questo periodo della vostra vita, non è il momento di agire perchè le stelle dei prossimi giorni non sono proprio dalla vostra parte, servirà essere maggiormente pazienti.