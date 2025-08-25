Oroscopo Ada Alberti, le previsioni fino al 31 agosto 2025: dall'Ariete alla Vergine

Non mancano novità dal punto di vista astrologico per la settimana in partenza domani lunedì 25 agosto, che per molti significherà il ritorno al lavoro dopo le meritate vacanze, per chi le ha avute ad agosto, sia chiaro. Ecco cosa potranno attendersi Ariete, Toro e Gemelli secondo le previsioni oroscopo Ada Alberti:

Michelle Hunziker e Chiara Ferragni sono 'quasi’ parenti?/ "La verità dopo i loro fidanzamenti"

ARIETE: sarà una settimana all’insegna di cambiamenti e novità, ne vedremo delle belle, sul lavoro farete valere la vostra posizione e sentire la vostra voce a chi ha bisogno di sentire. In amore arrivano novità golose, il peggio sarà alle spalle. Tenete lontano lo stress.

TORO: avete voglia di stabilità e non lo nascondete più, vi siete costruiti tutto con sacrifici e volete che siano ripagati fino all’ultimo spicciolo. Nel fine settimana la fortuna girerà al largo da voi, non rincorretela.

Delitto di Garlasco, giallo del Dna femminile sulla scena del crimine/ Tre tracce "ignote" diventano un caso

GEMELLI: Se sei single, esci, incontra, flirta! Se sei in coppia, vedrai riaccendersi col partner la voglia di complicità. Sul lavoro stai espandendo la tua rete di contatti, godetevi un po’ di sano relax che in questo periodo potrebbe essere il top.

Previsioni oroscopo settimanale Ada Alberti, le novità fino al 31 agosto 2025

Spazio poi alle novità anche per tutti coloro che sono nati sotto il segno di Leone, Vergine e Cancro. Dall’amore al lavoro, ci saranno sorprese per tutti i gusti in questo rush finale di agosto.

LEONE: c’è l’amore che bussa alla vostra porta con grande prepotenza. Preparatevi a vivere una settimana di grandi emozioni e di belle sorprese. Siete in stato di grazia anche dal punto di vista fisica, tra relax e forma fisica alla grande.

Pamela Petrarolo replica a Tommaso Franchi: "E' lui che indossa la maschera"/ Attacco dopo il Grande Fratello

VERGINE: salute buona nel complesso, sul lavoro vi farete notare. La salute genera altre energie buone, tanta fortuna nelle giornate di martedì e mercoledì che si riveleranno importanti sotto molti punti di vista.

CANCRO: le relazioni stabili iniziano a prendere sempre più forma. Le rose sono pronte a fiorire, la salute prende il via dal cuore.