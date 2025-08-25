Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 31 agosto 2025: dallo Scorpione al Sagittario

Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno novità di rilievo anche per altri segni dello zodiaco per quanto riguarda la settimana che va dal 25 al 31 agosto 2025. Secondo le indicazioni astrologiche ne ve vedremo delle belle anche per i nati sotto il segno di Sagittario e Pesci, per esempio:

SAGITTARIO: sul lavoro siete pronti a ripartire con grande forza in questo momento. Salute e benessere sembrano garantiti in questo momento, e non potrebbe esserci molto di meglio.

CAPRICORNO: Il pianeta dell’amore ti ha fatto penare nelle ultime settimane, ma adesso è arrivato il momento di riprendere colore. Anche per quanto riguarda il lavoro ci saranno dei cambiamenti non indifferenti. La salute ne risente un po’ se siete sotto stress.

ACQUARIO: rischiate di imbattervi in persone un po’ complicate, sul lavoro forse non è il momento ideale per tuffarsi in delle nuove avventure, meglio attendere dei tempi migliori.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 31 agosto 2025

Non è finita qui, anche i nati sotto i segni dei Pesci per esempio si ritroveranno davanti a qualche evento importante. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere nella settimana 25-31 agosto 2025:

PESCI: l’amore in questa fase può davvero diventare un uragano per voi, con tante novità che potrebbero spuntare a galla. La salute vi chiede di ascoltare un po’ di più il vostro corpo.

SCORPIONE: sul lavoro stai esaminando le tue opportunità: non sarà facile ottenere quello che desideri al primo colpo. Nel week-end ci saranno diverse situazioni interessanti con le quali fare i conti, da giovedì a sabato in particolare.

BILANCIA: potrete stringere nuove alleanze sul lavoro che potrebbero regalarvi delle soddisfazioni non di poco conto. In amore regnerà l’equilibrio.