Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 3 ottobre 2025: le indicazioni astrali

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico nei prossimi giorni, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno novità interessanti per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia, ma anche per l’Acquario. Ecco le indicazioni per la settimana 26 settembre-3 ottobre 2025:

GEMELLI: avete energia da vendere e dovete cercare di incanalarla in un binario corretto. La tua mente è vivace e curiosa. Nuove prospettive si presentano davanti a te, stimolando la creatività che potrebbe darvi una grossa mano.

BILANCIA: fate dei passi in avanti e cercate di sfruttare questa onda di energia che vi accompagna da un po’ di tempo. Affidatevi ai legami che avete e che potrebbero portarvi qualcosa di nuovo.

ACQUARIO: siete spontanei e questa è una vostra dote molto interessante. Mettete sul piatto qualche nuova opportunità di cambiamento che potrebbero darvi nuova linfa. Si apriranno delle nuove porte.

Sempre secondo le indicazioni astrali di Ada Alberti, nei prossimi giorni ci saranno altre novità interessanti. Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti, dai nati sotto il segno del Cancro per lo Scorpione, passando per i Pesci, ecco cosa potrebbe accadere:

CANCRO: il periodo sembra favorevole per esternare le tue emozioni e consolidare relazioni nelle quali avete investito tempo e sentimenti. Lasciati guidare dal cuore, potrà darvi le risposte che state aspettando.

SCORPIONE: avete voglia di novità, i sentimenti sono importanti e voi siete pronti a mettervi in gioco. Cercate di contribuire alla vostra crescita personale sfruttando le vostre qualità e ne avete tante da cui attingere.

PESCI: siete in un momento di grande ispirazione e andate dietro i vostri sogni. Cercate di esplorare le vostre possibilità in questo momento, siate autentici.