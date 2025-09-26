Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 3 ottobre 2025: dal Sagittario al Capricorno

Spazio alle novità dal punto di vista astrologico nei prossimi giorni, l’oroscopo settimanale Ada Alberti prevede cambiamenti e sorprese per la settimana 26 settembre-3 ottobre 2025. Dai nati sotto il segno del Leone passando per Ariete e Sagittario, ecco cosa può accadere:

ARIETE: un’energia interiore ti spinge a intraprendere nuove iniziative. Il tuo entusiasmo è contagioso e le tue idee trovano terreno fertile. Avete uno slancio importante, sfruttatelo per mandare avanti i progetti ai quali tenete.

LEONE: siete vivaci e avete voglia di allargare la cerchia delle conoscenze che potrebbero apportare qualcosa di nuovo. Questo favorisce gli incontri e conversazioni interessanti che arricchiscono la tua giornata.

SAGITTARIO: siete in cerca di stimoli: cresce la voglia di avventura, anche nella quotidianità. Avete entusiasmo da vendere che è la chiave per affrontare nuove sfide, riuscirete a fare i conti con tante situazioni interessanti.

La settimana che porterà dal 26 settembre al 3 ottobre 2025 ci saranno delle novità astrologiche interessanti. Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti, dai nati sotto il segno del Toro alla Vergine, passando per il Capricorno, ecco le previsioni dell’esperta di astri:

TORO: ricaricate le energie che vi saranno utili nei prossimi tempi. la giornata potrebbe portarti qualche momento di riflessione. È un’opportunità per fare il punto della situazione.

VERGINE: siete in cerca di un equilibrio interiore: questo guida le tue azioni. I cambiamenti sono dalla vostra parte, concedetevi dei momenti di serenità e cercate di riorganizzazione le tranquillità. Cercate di concedervi un momento di riflessione.

CAPRICORNO: fate un passo alla volta e ottenete qualcosa di interessante. Datevi la possibilità di trovare una pausa per riflettere sui progressi fatti e pianificare i prossimi passi. Abbiate pazienza e determinazione.