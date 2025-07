Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 3 agosto 2025: dall'Acquario al Capricorno, passando per i Pesci

Oroscopo settimanale Ada Alberti che si preannuncia sorprendente, secondo quanto racontato dalla nota esperta di astri la settimana 27 luglio-3 agosto 2025 porterà in dote una serie di cambiamenti importanti. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere, dallo Scorpione ai nati sotto il segno del Sagittario, tra questioni di amore e di lavoro sempre in prima fila:

SCORPIONE: è inutile insistere, i Gemelli non riescono a capire il vostro punto di vista. Farete dei sogni romantici, magari cercate di riconoscere chi sarà protagonista.

SAGITTARIO: siete particolarmente tesi. Non vi sta bene niente, siete terribilmente esigenti e capaci di osservazioni che gelano l’interlocutore. Nel lavoro una nuova occasione potrebbe bussare alla vostra porta.

BILANCIA: tentate di cambiare prospettiva, e vedrete lati delle situazioni (e delle persone) che si erano allontanate. Capirete così di chi fidarvi, una persona nata sotto il segno del Toro potrebbe rilassarvi un po’.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 3 agosto 2025: Pesci e Acquario

Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno delle situazioni importanti con le quali potrete fare i conti prossimamente. Dai nati sotto il segno dei Pesci fino all’Acquario, ne vedremo delle belle sotto questo punto di vista.

ACQUARIO: impegnatevi in quello che fate e magari cercate di approfondire le vostre conoscenze, aggiornatevi, studiate. Se prendete accordi con un Cancro, fate in modo che sia tutto per iscritto.

PESCI: un nato sotto il segno dello Scorpione non vi lascia indifferente. Cercate di essere prudenti. Non trascurate eventuali disturbi fisici, riposatevi non appena siete stanchi. Una novità da valutare con attenzione.

CAPRICORNO: cercate di mirare in alto nella vostra vita. Non scegliete la strada più difficile anche se sembra proprio quella ideale per voi.