Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 3 agosto 2025: dall'Ariete alla Vergine

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico per l’oroscopo settimanale Ada Alberti. Secondo quanto trapelato, la settimana in arrivo regalerà diversi colpi di scena. Secondo le indicazioni astrologiche per la settimana 27 luglio-3 agosto 2025 ne vedremo delle belle. Dall’Ariete ai nati sotto il segno dei Gemelli, scopriamo cosa può accadere nei prossimi giorni:

ARIETE: forse avvertite che un cambiamento sta per bussare alla vostra, forse le persone intorno a voi non vi capiscono e vi sentite soli. Ma abbiate coraggio, arriveranno delle belle novità.

TORO: ci sono degli ostacoli ma avete tutti i mezzi per affrontarli e avere la meglio. Le sfide? Competizioni che vi consentono di farvi notare. Le difficoltà? Strumenti per testare a che livello siete e non è di certo basso.

GEMELLI: Divertimento, lavoro, amore. C’è tutto, in questa settimana. Se organizzerete bene le vostre giornate avrete materiale importante da sfruttare e dal quale attingere per tante situazioni diverse.

Non mancano le novità anche per altri segni dello zodiaco in queste ore, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti potrete fare i conti con nuove intriganti situazioni. Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno diverse situazioni da monitorare:

LEONE: siete centrati sui vostri obiettivi, intraprendenti ma anche cauti, idealisti ma con i piedi per terra. Siate ottimisti e vi toglierete delle belle soddisfazioni a breve.

CANCRO: siete insicuri e i problemi economici sembrano un po’ rallentarvi. Non siete abbastanza amati dal vostro compagno di vita, o almeno questa è la sensazione che vi sta logorando ultimamente.

VERGINE: cercate di non dimenticare i sentimenti, teneteli vivi. E’ un buon periodo per tornare a sentirsi giovani, godetevi il momento.