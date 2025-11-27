Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 2 dicembre 2025: le indicazioni sui vari segni astrologici

Novità in arrivo secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti, nei prossimi giorni ci saranno delle situazioni molto interessanti per i nati sotto il segno dell’Ariete, del Leone e del Toro. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere.

ARIETE: a tua energia ti spinge a trasformare le idee in azioni concrete. Segui la determinazione che ti accompagna: può aprire nuove opportunità e incontri. Andate avanti su questa strada e riuscirete a ritagliarvi delle grandi soddisfazioni.

LEONE: siete caparbi e tutto ciò diventa uno strumento di chiarezza per voi, un’arma da sfruttare molto bene. Una scelta coraggiosa mette in luce la tua autenticità e porta nuove porte a schiudersi. Ci saranno delle belle e intriganti novità nei prossimi mesi.

TORO: stabilità interiore e capacità di organizzazione ti aiutano a mantenere la serenità intorno a te e già questa è una notizia considerato come è andato l’ultimo anno. Forse c’è un ex che non siete riusciti del tutto a togliervi dalla testa.

Dai nati sotto il segno dei Gemelli fino alla Vergine e al Capricorno, vediamo nel dettaglio cosa altro potrebbe accadere nel periodo di riferimento 26 novembre-2 dicembre 2025:

CAPRICORNO: un equilibrio interiore sostiene le tue scelte, mentre una parola gentile al momento giusto alleggerisce i pensieri. Avere una testa libera è una delle cose più importanti, godetevi il momento.

GEMELLI: siete in una fase di rinascita, godetevi il momento e cercate di vivere bene questo periodo ricco di eventi e soddisfazioni. Riuscirete ad avere la meglio sotto ogni punto di vista, siete in grande ascesa.

VERGINE: avete messo alle spalle momenti peggiori e adesso è tempo di concentrarsi e cercare delle situazioni intriganti. Riuscirete a raccogliere dopo una grande semina, cercate di fare del vostro meglio sempre.