Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 4 agosto 2025: dall'Ariete all'Acquario, passando per il Capricorno

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti. La nota esperta di astri che vediamo di consueto a Mattino Cinque ha aggiornato con le indicazioni per la settimana 28 luglio-4 agosto 2025. Scopriamo cosa attende al varco i nati sotto il segno di Cancro e Capricorno:

CANCRO: è una buona fase per chiudere una porta che non serve più e aprirne un’altra che conduce a qualcosa di più autentico. Non abbiate paura di dire come stanno le cose secondo voi.

SCORPIONE: secondo l’oroscopo Ada Alberti le emozioni sono forti e ci sarà tanto da gestire. A volte basta poco per trovare una quadratura, un nuovo progetto potrà dare i suoi frutti prossimamente.

SAGITTARIO: avete voglia di esplorare la vostra vita. E’ giunto il momento di fare una mossa, anche piccola, ci sono dei buoni incontri che vi attendono al varco, altre prospettive all’orizzonte.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 4 agosto 2025

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico anche per altri segni dello zodiaco, dai Pesci all’Acquario, che si ritroveranno a fare i conti con una serie di situazioni interessanti per il periodo di riferimento fino al 4 agosto 2025.

CAPRICORNO: emozioni forti e momenti di riflessione. Non tutto sarà facile da sistemare, ma tu hai gli strumenti per affrontarlo con lucidità. Evitate di chiudervi troppo: a volte basta poco per trovare un punto d’incontro.

PESCI: sentite il desiderio di mettervi in gioco ancora una volta, tentate di fare una mossa, anche piccola. All’orizzonte ci sono degli incontri importanti che potrebbero darvi qualche indicazione e regalarvi sorprese.

ACQUARIO: alcuni potrebbero decidere di entrare nel vostro mondo, sta a voi decidere cosa fare. Avete energia, cercate di sfruttarla bene e decidere cosa farne nel vostro futuro.