Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 4 agosto 2025: dall'Ariete alla Bilancia

Altre novità in arrivo dal punto di vista astrologico per la settimana 28 luglio-4 agosto 2025. Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno diverse situazioni con le quali fare i conti, dai nati sotto il segno dell’Ariete fino ai Toro e Gemelli, vediamo cosa dobbiamo attenderci nei prossimi giorni:

Anticipazioni Will Trent, puntata 3 agosto 2025/ Will indaga su una ragazza scomparsa

ARIETE: orna la voglia di fare e di reagire: potresti finalmente avere la risposta che aspettavi o una conferma che ti spinge a procedere. Cercate novità e qualcosa di buono troverete di sicuro.

TORO: tornate ad avere una buona stabilità anche se questo non significa che il peggio sia alle spalle del tutto. Qualcosa può ancora cambiare secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti.

Barbara Boncompagni, figlioccia di Raffaella Carrà/ "In un certo senso mi ha fatto da mamma"

GEMELLI: piegazione o una seconda possibilità. Lasciati sorprendere, sarà una settimana vivace e di scambi. Qualcosa rispetto al passato cambierà e ne trarrete giovamento.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 4 agosto 2025

Spazio anche agli altri segni dello zodiaco, visto che l’oroscopo settimanale Ada Alberti non fa sconti e in vista dei prossimi giorni anticipa diverse situazioni interessanti un po’ per tutti i segni, vediamo cosa attendersi da Leone, Vergine e Bilancia:

LEONE: alcuni di voi sono in cerca di riscatto, fatevi trovare pronti. Non tutto sarà semplice, ma potrete affrontare la sfida e uscirne vincenti. Abbiate il coraggio di chiedere.

Tiberio Timperi confessa: "L'amore? Non lo cerco e non mi interessa"/ "Ebbi un attacco di panico in aereo"

VERGINE: date una mescolata ai vostri pensieri, alle emozioni. Restate sul vostro percorso, il tempo è dalla vostra parte secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti.

BILANCIA: state recuperando le vostre energie e l’equilibrio che sembrava perso del tutto. Aprite e chiarite se c’è qualche situazione che lo richiede.