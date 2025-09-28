Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 3 ottobre 2025: dal Sagittario allo Scorpione

Spazio ad altre novità astrologiche in vista della settimana che ci porterà dal 28 settembre al 3 ottobre 2025, ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni secondo la nota esperta di astri Ada Alberti.

PESCI: Metti in mostra capacità che finora non avevi messo in luce: è il tuo momento di rinnovamento e, perché no, anche di crescita. Avete dentro una sensibilità importante e che vi permette di vedere le cose con un certo tatto.

Perché Deborah Lettieri non è ad Amici 25?/ Fuori dal talent dopo un anno: al suo posto Veronica Peparini

ACQUARIO: non cercate di piacere a tutti, ma a voi stessi in primis. L’innovazione diventa il tuo lato distintivo/a. Idee insolite, collaborazioni inattese e passaggi audaci trovano terreno fertile.

CAPRICORNO: secondo l’oroscopo settimanale tornerete a dare fiducia a dei progetti che avevate accantonato in un primo momento. Adesso arriva il momento di fare certe scelte.

Tiziana Baudo, chi è la figlia di Pippo Baudo/ "Era un padre presente, ma non ho mai lavorato per lui"

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 3 ottobre 2025

Vediamo invece cosa prevede l’oroscopo settimanale Ada Alberti per i nati sotto il segno di Bilancia, Sagittario e Scorpione:

BILANCIA: senti il grande desiderio di cambiamento: non è il momento di restare sui vostri passi ma cercate di mettervi in gioco e arrivare da qualche parte.

SAGITTARIO: avete una certa voglia di libertà che vi porta ad abbandonare la solita direzione. Nuovi incontri, nuove idee alimentano la tua curiosità e nuove intuizioni, arriveranno emozioni forti e inattese.

SCORPIONE: siete determinati e riuscirete ad avere la meglio su tante situazioni e oltrepassare i muri. Nei rapporti amorosi si richiede equilibrio: la passione è forte, ma va temperata con consapevolezza. L’intuito guida scelte che possono riservare sorprese positive.

Ernestino Michielotto, chi è il marito di Carolyn Smith/ "Ridiamo sopra i litigi che abbiamo"