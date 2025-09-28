Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 3 ottobre 2025: dall'Ariete al Leone

Secondo la nota esperta di astri Ada Alberti, nei prossimi giorni ci saranno diverse situazioni da monitorare. Dai nati sotto il segno dello Scorpione, fino al Cancro, passando per Ariete, Toro e Gemelli, ecco le previsioni oroscopo settimanale:

SCORPIONE: nei rapporti amorosi si richiede equilibrio: la passione è forte, ma va temperata con consapevolezza. L’intuito guida scelte che possono riservare sorprese positive a voi e anche a chi vi circonda in questa fase.

CANCRO: cercate di chiarire le cose che sono rimaste in sospeso. Forse vi sentite un po’ insicuri in questo momento, siete persone sensibili e questa dote rara ma che continua a essere fondamentale.

ARIETE: preparati ad accogliere occasioni che, però, richiedono coraggio: non restare in bilico tra esitazione e decisione. Avete una riserva di energie che forse è giunto il momento di sfruttare già da adesso.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 4 ottobre 2025

Spazio poi ad altri segni dello zodiaco, scopriamo cosa accadrà nei prossimi giorni secondo le previsioni oroscopo settimanale Ada Alberti. La settimana che porterà dalla fine di settembre alle battute iniziali di ottobre si rivelerà fondamentale:

TORO: ora forse siete in grado di gestire anche le situazioni più complicate che di norma non sembrano rappresentarvi bene. La concretezza paga in questa fase, soprattutto se affronti questioni accumulate con serenità e calma. Non essere rigido/a ma fatti travolgere dalle emozioni.

GEMELLI: le conversazioni che vi vedono protagonisti ora assumono un valore diverso e nuovo. La mente è dalla vostra parte e vi aiuta a cogliere quegli aspetti rimasti più nascosti fino a questo momento.

LEONE: l’energia c’è e vi può trascinare in qualche direzione inattesa. È tempo di buttare in campo quello che hai costruito in silenzio. Le relazioni risentono del tuo amplificato carisma, ma attenzione a non sopraffare chi è dalla vostra parte.