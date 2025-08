Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 10 agosto 2025: dall'Ariete alla Bilancia

Grossi cambiamenti in arrivo nei prossimi giorni dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno delle liete sorprese e colpi di scena. Dall’Ariete ai Gemelli, scopriamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere.

ARIETE: occhio ai ritorno dal passato, qualcosa potrebbe muoversi in questa direzione. Siate felici e godetevi le giornate dalla mattina alla sera, senza rimpianti.

TORO: cercate di essere paziente, cogliete le opportunità concrete. Vivrai una ripresa graduale delle energie: meglio dosare le forze. Sarà importante abbinare calma e vitalità in questa settimana che potrebbe offrirvi delle buone opportunità.

GEMELLI: vi sentite in una fase ancora più dinamica rispetto al passato: sfruttate l’occasione per lanciarvi in occasioni inaspettate. È il momento giusto per far valere intuizioni e proposte che avete in mente.

Oroscopo settimanale, previsioni Ada Alberti fino al 10 agosto 2025

Non è finita qui, sempre secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno situazioni intriganti anche per i nati sotto il segno di Leone, Bilancia e Cancro. Ecco come stanno le cose secondo le indicazioni astrologiche.

LEONE: l’entusiasmo ti sostiene, ma non perdere la fiducia. Pensate di essere al centro del mondo in questo momento. Godete di questa fase e delle iniziative alle quali state pensando.

BILANCIA: dovete prendere delle decisioni importanti, affrontate bene e con determinazione i dettagli che potrebbero valere più del solito. I duri sacrifici porteranno dei frutti in questo momento.

CANCRO: siete forti, molto più di quanto immaginate. Godetevi il momento che sarà utile per gettare delle basi non indifferenti. Potrebbero servire dei confronti per fare chiarezza su diversi argomenti in questo momento.