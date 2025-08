Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 10 agosto 2025: dall'Acquario alla Vergine, cosa potrebbe accadere

Inizia una nuova settimana e non mancheranno sorprese e colpi di scena secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti, con tanti cambiamenti e colpi di scena pronti a sorprendere i nati sotto i segni di Scorpione, Capricorno e Sagittario:

SCORPIONE: non fatevi intimidire dalle proposte che potrebbero arrivare, affrontate tutto a testa alta. Cercate di riflettere in tranquillità, arriverete dove volete davvero in questo momento.

SAGITTARIO: le emozioni tornano protagoniste: se vuoi osare, sfrutta al massimo le occasioni. E’ una fase di grande movimento, inizia un bel periodo per voi.

CAPRICORNO: sembra un momento di tranquillità piatta e stabilità nella vostra vita. Gli astri chiedono adattabilità: qualche momento di rigidità potrebbe limitarti. Siete vicini a un punto di svolta nella vostra vita.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 10 agosto 2025

Non è finita qui, nei prossimi giorni potrebbero esserci nuove situazioni con le quali fare i conti. Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti, potrebbero essersi sorprese non indifferenti per i nati sotto il segno di Acquario, Pesci e Vergine:

ACQUARIO: siete creativi, avete delle idee originali che potrebbero prendere sempre più piede nelle prossime ore. Se avete delle idee, fatevi avanti e proponete pure.

PESCI: se avete avuto delle tensioni sta per arrivare il momento di risolvere le questioni. Cercate di costruire con una grande profondità, qualcosa di buono si muoverà in vostra direzione.

VERGINE: siete meticolosi e lo sapete, lavorate bene con ordine e lucidità, rigeneratevi e trovate la calma dopo una discreta fase di frenesia che non vi ha tenuti sereni fino ad ora.