Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 3 novembre 2025: dall'Acquario alla Bilancia

Spazio alle previsioni oroscopo settimanale, nei prossimi giorni ci saranno delle situazioni interessanti per tutti, dai nati sotto il segno dell’Ariete fino al Leone, passando per il Sagittario. Dalle questioni di lavoro all’amore, vediamo cosa potrebbe accadere nelle prossime ore.

ARIETE: vi sentite più carico che mai, aggiri gli ostacoli con prontezza e sei d’ispirazione per chi ti circonda. Continua così, andrai lontano/a.

LEONE: qualche progetto inizialmente scartato sta prendendo forma. Il futuro vi sorride e in amore le cose andranno bene, datevi da fare come state facendo e raccoglierete dopo la semina.

SAGITTARIO: siete un vero vulcano di energia, come al solito, non vi ferma nessuno. Qualche piccola tensione potrebbe innervosirti, fate in modo che vi passi tutto con serenità.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 3 novembre 2025

Dai nati sotto il segno dei Gemelli all’Acquario, si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni ci rivelano cosa potrebbe accadere ai nati sotto il segno di Gemelli, Bilancia e Accquario.

GEMELLI: vi state destreggiando bene tra un progetto e l’altro, sei più creativo/a che mai. Un viaggio potrebbe regalarti nuove prospettive e nuovi incontri interessanti sul piano sentimentale.

BILANCIA: vi state preoccupando più del dovuto del giudizio degli altri. Ritrova il tuo centro, non lasciare che le parole altrui ti definiscano.

ACQUARIO: avete davvero un punto di vista che sembra unico, cercate di non dimenticarlo. Con il tuo modo di pensare fuori dagli schemi raggiungerete i vostri obiettivi. Metti da parte le tensioni, pensate in primis a voi stessi.