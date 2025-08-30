Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 6 settembre 2025: dall'Ariete alla Bilancia

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico nelle prossime giornate. Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti, ci saranno delle situazioni molto interessanti con le quali fare i conti, dai nati sotto il segno dell’Ariete fino al Toro, passando per i Gemelli. Scopriamo cosa potrebbe accadere più nel dettaglio per il periodo di riferimento che va dal 30 agosto al 6 settembre 2025:

ARIETE: dopo le vacanze gli impegni non mancano e sono tanti, ma probabilmente avevate già messo tutto in preventivo. Vivete, chi vivrà vedrà, anche in amore.

TORO: la fatica c’è e si fa sentire, qualcosa potrebbe non tornare. Avete pensieri ruminanti che vi infastidiscono, forse qualcosa di non risolto con il passato. All’orizzonte potrebbe celarsi un nuovo equilibrio.

GEMELLI: in estate avete faticato un po’. Adesso vi attende un ritorno alla normalità ricco di opportunità e stimoli che potrebbero arrivare da nuove e belle relazioni professionali.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, le indicazioni fino al 6 settembre 2025

Non è finita qui, nei prossimi giorni potrebbero esserci delle altre novità secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti. Secondo le indicazioni astrologiche di Ada Alberti, dal Leone alla Vergine, ci sono una serie di situazioni in ballo che potrebbero prendere piede:

LEONE: prima eravate un po’ preoccupati, adesso tornerete a ruggire come i re della foresta. Occhio a non sovraccaricavi troppo, a non prendere troppi impegni per l’autunno che porterà in dote comunque dei cambiamenti importanti.

VERGINE: dovrete fare i conti con il passato. L’umore sembra più calmo e resistente rispetto al passato, avete già preso delle decisioni importanti, ora non resta che comunicarle in maniera effettiva.

BILANCIA: avreste bisogno di un po’ di vacanze per riprendervi dalle ferie, ma non per tutti sarà possibile. La fine si intravede, ma ci sono grandi occasioni che si paventano all’orizzonte.