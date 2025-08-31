Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 6 settembre 2025: dall'Ariete al Cancro tra amore e nuovi progetti

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, nelle prossime ore ci saranno delle novità importanti per quanto riguarda l’oroscopo settimanale. Secondo le previsioni Ada Alberti i nati sotto il segno di Ariete, Toro e Gemelli faranno i conti con una serie di interessanti cambiamenti sotto diversi punti di vista:

ARIETE: cambieranno le cose sia in amore che sul lavoro, il periodo sembra propizio per delle sorprese. Studio e lavoro in prima pagina, ma non trascurate la sfera privata: qualcuno (partner, figli, genitori) comincia a lamentarsi. Bene gli incontri con Leone.

TORO: cercate di non pretendere troppo. Andate avanti con calma e pazienza. Non scalpitate, le cose migliori arriveranno a tempo debito. Bene i rapporti con Gemelli e Sagittario, Acquario non vi è indifferente.

GEMELLI: aprite gli orizzonti e spalancatevi a nuovi orizzonti, qualcosa di buono potrebbe arrivare. Possibile divertimento in arrivo con Bilancia, cercate di prevenire le cose con alcuni avversari che vi attaccano.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 6 settembre

Novità e cambiamenti sono alle porte anche per i nati sotto il segno del Leone e della Vergine in queste ore che si preannunciano roventi. Colpi di scena previsti nella settimana 30 agosto-6 settembre 2025.

LEONE: avete un senso pratico non indifferente che potrebbe aiutarvi sotto diversi punti di vista. Siete simpatici, è complicato che qualcuno possa rifiutare.

VERGINE: evitate di farvi mettere in trappola, sfruttate la vostra simpatia e così sarà ancora più complicato che qualcuno dica di no a una vostra proposta. Avete dei progetti da mandare avanti, sfruttate il periodo.

CANCRO: siete più disponibili del solito, cercate di non indurirvi con il partner ma conservate una posizione tenera.