Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni 29 giugno-6 settembre 2025: dal Sagittario al Capricorno

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, secondo le previsioni oroscopo settimanale di Ada Alberti ci saranno dei cambiamenti in vista anche per i nati sotto il segno di Scorpione, Pesci e Sagittario, pronti a fare i conti con qualche colpo di scena. Dalle questioni di amore fino a quelle sentimentali, ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni:

SCORPIONE: alcuni problemi sembravano difficili da risolvere, ma forse riuscirete a superare qualche ostacolo. È il momento di fare ambiziosi piani per l’autunno e l’inverno in arrivo.

SAGITTARIO: il peggio sembra ormai alle spalle. Alcuni problemi emersi tra giugno e luglio ora passano alla fase risolutiva. Possibili opportunità in arrivo nei prossimi giorni che vi converrà certamente sfruttare bene.

CAPRICORNO: avrete delle questioni importanti da gestire. L’autunno vi farà dei regali, la situazione sembra più fluida del previsto. Alcuni impegni sono già stati presi con largo anticipo, riceverete presto dei regali.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 6 settembre 2025

Ci saranno diverse situazioni intriganti nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti, anche per i nati sotto il segno di Pesci e Acquario, per fare due esempi. Ne vedremo delle belle, con tante situazioni che meritano attenzione:

ACQUARIO: avete pensato a dei piani che adesso siete pronti finalmente a mettere in scena dopo le riflessioni d’estate. Sul lavoro cercate qualcosa di nuovo e siete presi dal cambiamento.

PESCI: avete preso delle decisioni importanti nelle scorse settimane e ora è il momento di metterle in pratica. Avete uno spirito diverso e voglia di affrontare gli impegni con coraggio e forza.

VERGINE: il peggio per voi sembra ormai alle spalle. L’umore è stabile e avete già preso qualche decisione importante che potrebbe cambiare qualcosa.