Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 7 dicembre 2025: dall'Ariete alla Bilancia, passando per la Vergine

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno delle situazioni interessanti per i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli.

ARIETE: siete in una fase di rinnovamento e rinascita, alcune cose cambieranno ancora. Tra questioni di sentimenti e lavoro ci sarà tanta carne al fuoco, ma le sorprese migliori sembrano essere dietro l’angolo.

TORO: avete vissuto dei mesi complicati e con tante questioni da risolvere, ci saranno altri momenti da fronteggiare. Ci sono ancora delle spine da togliere, forse una persona del vostro passato che non vi ha abbandonati del tutto.

GEMELLI: ci saranno degli argomenti interessanti da affrontare, dall’amore alle questioni di lavoro. Farete i conti con tanti argomenti interessanti e con livelli da sbloccare. Bene la salute, la base di tutto.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 7 dicembre 2025

Spazio anche ad altri interessanti aggiornamenti dal punto di vista astrologico. Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti arriveranno giornate intense anche per i nati sotto il segno del Leone, dell’Acquario e della Vergine:

LEONE: spazio alle indicazioni astrologiche anche per i nati sotto il segno del Leone, che avranno questioni d’amore da affrontare nei prossimi giorni. Il lavoro bene, otterrete degli incarichi interessanti.

ACQUARIO: vai alla costante ricerca di nuovi stimoli, ma ultimamente il bisogno di familiarità si fa sempre più interessante e necessario. Avete voglia di crescere e migliorare sotto tanti punti di vista.

VERGINE: non lasci niente al caso, grazie alla tua precisione. Sei schietto/a e sincero/a, una qualità che non sempre viene apprezzata: prosegui dritto/a per la tua strada