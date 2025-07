Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 7 agosto 2025: dalla Bilancia ai nati sotto il segno del Capricorno

Non mancheranno novità dal punto di vista astrologico in queste ore, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno delle situazioni con le quali fare i conti molto interessanti, dai nati sotto il segno della Bilancia allo Scorpione, ma anche Sagittario. Vediamo nello specifico cosa potrebbe accadere:

BILANCIA: prestate attenzione ai possibili ritorni in amore, qualcosa potrebbe muoversi davvero. Potresti trovare anche un nuovo alleato, decidete di puntare sul lavoro di squadra. Avete bisogno di prendervi cura di voi stessi.

SCORPIONE: stai cercando delle risposte, ma non tutti riescono a venirti dietro. Potrebbe essere il momento di allontanarti da ciò che non sembra nutrirti più. L’energia c’è, va incanalata nei binari giusti.

SAGITTARIO: le idee non vi mancano, ma non avete voglia di disperdervi. Avete tanta voglia di leggerezza e divertimento, inseguitela e troverete delle risposte importanti.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 7 agosto 2025

Sono in arrivo sorprese anche per altri segni dello zodiaco, per segni come l’Acquario ma anche i Pesci. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere, scopriamo da vicino i possibili colpi di scena in questi giorni, le previsioni dell’oroscopo settimanale Ada Alberti fino al 7 agosto:

PESCI: sembrate nella vostra versione più romantica e ideale. Avete voglia di dare vita a dei progetti creativi, l’energia è in risalita. Momento favorevole per i progetti creativi e per chi lavora nell’arte o nell’assistenza.

ACQUARIO: la voglia di novità è tanta, così come la confusione del periodo. Settimana che rimane comunque di riflessione, c’è un po’ di energia nervosa da gestire in questo momento.

CAPRICORNO: state costruendo delle basi ancora più solide rispetto al passato, siete riflessivi ma se c’è qualcosa che non va avete voglia di affrontarlo.