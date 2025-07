Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 7 agosto 2025: cosa potrebbe cambiare, dall'Ariete al Cancro

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni del 31 luglio-7 agosto 2025 ci anticipano che saranno delle giornate molto curiose e intriganti. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere ai nati sotto il segno di Ariete, Toro e Gemelli:

ARIETE: Settimana delicata: le tensioni vanno gestite con pazienza. Non sempre dire tutto ciò che pensi è la scelta migliore. Nelle trattative sul lavoro cercate di mantenere un minimo di prudenza che non guasta mai.

TORO: forse un po’ di gelosia potrebbe bussare alla vostra porta. Cercate di consolidare piuttosto che rischiare qualcosa di troppo. L’energia mentale sembra essere in netta ripresa in questa fase.

GEMELLI: ci sono degli sviluppi importanti in arrivo, in particolare per chi lavora nel campo della comunicazione. Siate aperti a ogni soluzione. Restate attivi, ma senza esagerare, conservate l’equilibrio.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 7 agosto 2025

Vediamo cosa potrebbe accadere nei giorni a venire invece per quanto riguarda i nati sotto il segno di Leone, Cancro e Vergine, alle prese con situazioni interessanti sia sul lavoro che dal punto di vista sentimentale.

LEONE: se dovete scegliere fatelo con il cuore, avete l’energia dalla vostra parte, ma evitate comunque di strafare. E’ il momento giusto per emergere, se avete voglia di farlo.

VERGINE: avete tanta voglia di fare, alcuni progetti prendono forma e siete più creativi del solito. La crescita resta costante in questo momento.

CANCRO: siete in una fase di cambiamento, sentite qualcosa dentro che si sta muovendo. Soldi e opportunità rientrano dalla parte giusta. Le emozioni rimangono comunque di buona gestione.