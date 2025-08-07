Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 10 agosto 2025: cosa prevedono le stelle per i segni da Bilancia a Pesci.
Ogni settimana, tra gli appuntamenti più attesi dagli appassionati di oroscopo, c’è quello con le previsioni di Ada Alberti che, puntuale come sempre, anche in questa calda estate, continua a dare consigli nel suo spazio nella trasmissione Morning News. Come sempre, dopo aver svelato l’andamento delle stelle per i primi sei segni dello zodiaco, la famosa astrologa svela anche le previsioni, fino al 10 agosto 2025, anche per gli ultimi sei sei ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa prevedono le stelle.
BILANCIA: Nella giornata di oggi, giovedì 7 agosto 2025, Marte entra nel segno della Bilancia e questo vi darà la forza di poter dire, sempre e comunque, la vostra opinione. Se, dunque, qualcuno vi ha fatto un torto è arrivato il momento di rimetterlo in riga.
SCORPIONE: Previsioni decisamente più estive quelle per i nati sotto il segno dello Scorpione per i quali sono favoriti i viaggi, i divertimenti, gli svaghi, l’organizzazione di un viaggio. Unica nota stonata la possibile di discussioni con il partner che potrebbe essere non totalmente d’accordo con le vostre decisioni.
SAGITTARIO: Periodo di attesa finito per i nati del segno per i quali sono in programma cambiamenti lavorativi. Appartenenti ai segni di fuoco, non state mai fermi ma pensate un po’ anche alla vostra salute.
Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 4-10 agosto 2025: le previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci
Cosa prevedono, invece, le previsioni dell’oroscopo di Ada Alberti fino al 10 agosto 2025 per gli ultimi tre segni zodiacali ovvero per Capricorno, Acquario e Pesci? Scopriamo tutti i dettagli.
CAPRICORNO: Qualche problema sul lavoro per i nati del segno che, almeno fino al 10 agosto, dovranno essere molto cauti nel gestire le varie situazioni professionali, soprattutto nel rapporto con il capo e se ci sono delle questioni legali in ballo.
ACQUARIO: Riuscirete ad unire l’utile al dilettevole ma il lavoro vi darà grandi soddisfazioni ma occhio alla giornata di domani, venerdì 8 agosto perché qualcuno potrebbe esservi irriconoscente.
PESCI: Non è ancora il periodo migliore per l’ultimo segno dello zodiaco perché potrebbero esserci ancora problemi legati alla casa e al rapporto con il partner. Venere, tuttavia, saprà consolarvi con tanto amore.