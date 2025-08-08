Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 10 agosto 2025: i consigli per i segni dall'Ariete alla Vergine.

Nonostante le vacanze siano ormai alle porte per quasi tutti, le stelle per la settimana fino al 10 agosto 2025 non sono per tutte positive. Secondo le previsioni dell‘oroscopo settimanale di Ada Alberti, infatti, ci sono alcuni segni che dovranno essere cauti e pazienti sia nella gestione delle finanze che in quella dei rapporti interpersonali, ma andiamo a vedere nei dettagli le previsioni.

ARIETE: Con la presenza di Marte nel segno della Bilancia, per i nati del segno, sarà facilissimo perdere la pazienza. Se siete ufficialmente in ferie, a mettere alla prova i nati sotto il segno dell’Ariete saranno principalmente le questioni familiari che potrebbero essere motivo di discussione con il partner.

TORO: Fino al 10 agosto, invece, per i nati del segno, ci sarà ancora l’occasione per portare a casa importanti successi professionali. Le stelle, come svela Ada Alberti, vi aiutano nella conclusione di contratti e accordi.

GEMALLI: Dopo un periodo di attesa, invece, per i nati sotto il segno dei Gemelli, è arrivato il momento di agire e dare il via a quei cambiamenti tanto desiderati, soprattutto nella sfera professionale.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 4-10 agosto 2025 per Cancro, Leone e Vergine

Le previsioni dell’oroscopo settimanale di Ada Alberti fino al 10 agosto 2025 continuano con i consigli per altri tre segni dello zodiaco.

CANCRO: la fine della settimana, per i nati del segno, non sarà totalmente tranquilla. Il rapporto con il partner, in particolare, potrebbe essere teso e a scatenare diverse discussioni. Durante le vacanze, potrebbero essere anche banali i motivi delle litigate. Il consiglio è cercare di non perdere subito la pazienza cercando il dialogo.

LEONE: settimana decisamente top per i nati del segno che, nonostante le vacanze, potranno essere super operativi per mettere a segno quegli obiettivi a cui pensano o lavorano da tempo.

VERGINE: secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Ada Alberti, infine, i nati del segno potrebbero finalmente trovare il coraggio per concretizzare cambiamenti sia personali che professionali.