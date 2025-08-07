Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 10 agosto 2025: cosa prevedono le stelle per i segni dall'Ariete alla Vergine.

Le previsioni dell’oroscopo di Ada Alberti tornano puntuali anche in questa settimana di agosto per dare consigli ai segni zodiacali su come affrontare situazioni ed eventuali preoccupazioni che potrebbero sorgere fino al 10 agosto 2025. Il racconto delle stelle di Ada Alberti, come sempre, comincia con l’Ariete e prosegue fino al segno della Vergine, ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le previsioni.

ARIETE: Proprio nella giornata di oggi, giovedì 7 agosto 2025, Marte entra nel segno della Bilancia quindi sarà dissonante. Ciò significa che, in casa, per tutte le persone del segno, sarà fondamentale avere molta cautela in casa. Potrebbero esserci, inoltre, anche delle discussioni con il partner causate proprio dalla gestione di questioni casalinghe.

TORO: Le previsioni di Ala Alberti sono decisamente diverse e più positive per i nati sotto il segno del Toro per i quali le stelle sono indubbiamente favorevoli, in particolare per gli affari e la ricerca del lavoro. Le stelle, tuttavia, sono favorevoli anche per l’amore.

GEMELLI: Per i nati del segno, è arrivato il momento di mettere a posto tante questioni legate al lavoro e alle finanze per le quali serve cautela. Non sono da escludere neanche cambi collaborativi.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 4-10 agosto 2025: le previsioni per Cancro, Leone e Vergine

Le previsioni dell’oroscopo di Ada Alberti sono abbastanza dettagliate anche per i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine ma andiamo a scoprire tutto.

CANCRO: Se i Gemelli devono usare molta cautela nelle questioni finanziarie, i nati sotto il segno del Cancro, invece, devono essere molto cauti nel rapporto con il partner. In questo periodo, un guaio in casa o organizzativo potrebbe causare delle discussioni.

LEONE: I nati del segno, invece, nonostante le vacanze alle porte, possono darsi da fare perché sono favoriti gli affari. Sarete più attivi del solito ma fate attenzione tra venerdì e sabato perché potrebbero esserci delle discussioni con le persone che vi circondano.

VERGINE: Periodo importante e di grandi cambiamenti per i nati del segno. Qualcuno, infatti, grazie alle stelle favorevoli, potrebbe trovare il coraggio anche di cambiare il luogo di lavoro. In ogni caso, sono favoriti i contratti.