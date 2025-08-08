Oroscopo settimanale Ada Alberti fino al 10 agosto 2025: le previsioni da Bilancia a Pesci.

Problemi anche ad agosto per alcuni segni zodiacali che, come svelano le previsioni dell’oroscopo settimanale di Ada Alberti, devono fare i conti con delle stelle non totalmente favorevoli. Nulla di così difficile da superare ma sarà comunque necessario avere pazienza e cercare il dialogo ma andiamo a scoprire nei dettagli le varie previsioni.

BILANCIA: solitamente equilibrati, con Marte nel segno, la situazione cambia totalmente. Se avete subito un torto evitando di sfogarvi mandando giù senza fiatare il boccone amaro, è arrivato il momento di tirare fuori ciò che avete dentro.

SCORPIONE: lavoro e problemi familiari sono un lontano ricordo per i nati del segno che sono totalmente dediti alle vacanze fatte di svaghi, divertimento e serate con gli amici.

SAGITTARIO: dopo un periodo intenso durante il quale potrebbe essere arrivata anche qualche delusione, è arrivato il momento di concretizzare le vostre idee e dare vita a nuovi progetti lavorativi.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 4-10 agosto 2025 per Capricorno, Acquario e Pesci

Problemi ma anche soluzioni secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Ada Alberti che dà consigli anche a Capricorno, Acquario e Pesci. Ecco le previsioni dettagliate:

CAPRICORNO: I problemi lavorativi non mancheranno neanche in questo agosto e, nonostante le vacanze alle porte. Come per tutti i campi della vita, anche in questo caso, è fondamentale essere cauti e pazienti per trovare la giusta soluzione.

ACQUARIO: dopo un anno particolarmente intenso in cui avete lavorato tanto per raggiungere i vostri obiettivi, il lavoro, finalmente, comincerà a regalarvi importanti soddisfazioni.

PESCI: i nati del segno potrebbero aver affrontato importanti cambiamenti ma ci saranno ancora problemi con il partner, legati principalmente alla gestione della casa.