Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 10 ottobre 2025: dall'Ariete alla Vergine

Nei prossimi giorni potrebbero esserci delle importanti novità dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale i nati sotto il segno dell’Ariete ma anche i Toro e i Gemelli avranno delle sorprese.

ARIETE: Luna nel settore degli incontri e delle relazioni sociali riceve i raggi di Mercurio e migliora l’intesa con le amicizie, vi permette una comprensione maggiore degli altri anche dal punto di vista delle emozioni. Star bene insieme a qualcuno dipende dalle piccole attenzioni.

TORO: avete nostalgia dell’ex, guardate al passato con sguardo malinconico. Vi buttate sul lavoro e cercate delle risposte che probabilmente potreste trovare altrove in questa fase, datevi da fare.

GEMELLI: per chi ha l’amore il momento è già positivo, guardatevi intorno e pensate a cose belle. C’è ancora qualcosa da risolvere sul lavoro, le vostre idee innovative sono ostacolate da superiori anziani o da mentalità retrograda.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 10 ottobre 2025

LEONE: è possibile che in questo periodo non vi sentiate del tutto soddisfatti della vostra posizione professionale, la concorrenza è aggressiva e qualcosa potrebbe muoversi in direzioni interessanti.

VERGINE: avete voglia di relax e di togliere dalla testa quei pensieri di troppo che vi rallentano. Se siete ancora soli, i nuovi incontri sono promettenti, guardatevi intorno mentre siete in viaggio. Potrete godervi la felicità.

CANCRO: volete tenere i figli sempre vicini a voi (per chi è già genitore ovviamente), sono fonte di apprensione dalla quale non volete staccarvi. Pensate all’amore, ipotizzate magari un week-end romantico.

