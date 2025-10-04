Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino all'11 ottobre 2025: ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni

Secondo le previsioni oroscopo settimanale Ada Alberti, la settimana che va dal 4 all’11 ottobre 2025 si rivelerà ricca di soddisfazioni e colpi di scena. In particolare i nati sotto il segno della Bilancia, ma anche dello Scorpione e del Sagittario, avranno delle questioni da aggiustare:

BILANCIA: le amicizie sono il vostro sostegno più valido. Il vostro amore adesso è ben protetto da dubbi e inquietudini varie, le eventuali crisi. In amore abbiate fiducia e affidatevi a questa per risolvere le questioni.

SCORPIONE: non chiudete il cuore davanti a delle nuove conoscenze che potrebbero rivelarsi importanti. Avete intuito e sapete riconoscere una persona preziosa da una che è solo apparenza.

SAGITTARIO: secondo l’oroscopo settimanale siete estroversi e avete voglia di comunicare, anche più del solito. In amore siete ambivalenti, avete voglia di sognare ma non mettete da parte del tutto la disciplina che vi accompagna sempre.

Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti i prossimi giorni potrebbero rivelare dei nuovi colpi di scena, dai nati sotto il segno del Capricorno fino all’Acquario, passando per i Pesci.

CAPRICORNO: la vita vi pone davanti diverse scelte professionali non sempre facili, cercate di scegliere sempre la strada più facile e nuova. Affronterete delle avventure che non vi mancheranno.

ACQUARIO: tenete d’occhio gli affari e le questioni economiche, potrebbero riservare qualche sorpresa. Cercate di trovare dei clienti anche all’estero che potrebbero portarvi dei nuovi introiti.

PESCI: il vostro istinto è positivo e vi potrebbe portare su delle direzioni interessanti. Forse siete in cerca di qualche nuovo progetto, continuate a cercare e qualcosa di buono potrebbe anche venire fuori a breve.