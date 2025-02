Una nuova settimana è ufficialmente partita e come sempre gli impegni quotidiani sono quanto mai variegati e ricchi di sorprese. Puntuali – direttamente da Mattino Cinque – arrivano le previsioni 4-7 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti. La nota astrologa porta il focus sulle questioni più rilevanti che interessano i prossimi giorni con spunti non solo di riflessione ma anche azione. Sul lavoro c’è qualcosa che si muove in senso positivo, soprattutto per chi vive una situazione astrale decisamente positiva e baciata dalla fortuna. In amore è il momento di dedicarsi alle uscite, alle emozioni; per chi è single non è da escludere qualche risvolto interessante in relazione alla ricerca dell’anima gemella. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 4-7 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti.

Le previsioni dal 4 al 7 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Dopo un periodo un po’ pesante finalmente arriva Venere nel segno quindi potrete pensare di più a voi stessi e godervi le uscite, i single potrebbero incontrare l’anima gemella.

TORO: Questioni di casa potrebbero distrarvi dagli impegni di lavoro, si tratta soprattutto di circostanze riguardanti la famiglia e le amicizie; cautela e calma sono necessarie.

GEMELLI: Grazie alla presenza di Venere e Giove nel segno la fortuna è dalla vostra parte, in questi giorni è il momento di osare al fine di ottenere risultati sperati sia sul lavoro che in amore.

CANCRO: Il lavoro innanzitutto, i sentimenti vanno in secondo piano e forse per questo sorge un po’ di gelosia con il partner; siate cauti e attenzione alle distrazioni.

LEONE: Stando alle previsioni 3-8 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti Grazie alla presenza di Venere finalmente potreste interessarvi all’amore, ai sentimenti e anche alle frivolezze della vita.

VERGINE: Occhio alle questioni burocratiche ed economiche; è il caso di rinnovare il vostro modo di lavorare, c’è chi ancora non si è mosso per questo cambiamento ma l’ora giusta è finalmente scoccata.

