Le sfumature di ogni settimana cambiano a seconda dei principi, progetti e anche degli auspici; fondamentale un consulto alle previsioni 4-7 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti per provare a sviscerare gli scenari ipotetici e gli spunti delle prossime giornate. La nota astrologa – oggi a Mattino Cinque – ha offerto il punto sul parere delle stelle per gli ambiti cruciali; dal lavoro potrebbero arrivare novità interessanti, soprattutto per chi sarà spinto e motivato da nuove convinzioni sulla scia di un periodo piuttosto positivo. In amore la situazione è a tratti confusionaria; il rischio di qualche conflittualità di coppia non è da escludere ma al contempo ‘buone nuove’ all’orizzonte per chi è single e cerca l’anima gemella. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 4-7 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 4-7 febbraio 2025/ Gemelli fortunati, cambiamenti per i Vergine

Le previsioni dal 4 al 7 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Stando alle previsioni 4-7 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti Il lavoro regala buone notizie ma attenzione a qualcosa che stride con il partner

SCORPIONE: Qualche problema in casa e in famiglia potrebbe sorgere nei prossimi giorni, troppe spese. Cercate di non polemizzare con il partner e i parenti per questioni di denaro.

Oroscopo mensile Ada Alberti, febbraio 2025/ Previsioni da Bilancia a Pesci: amore e lavoro

SAGITTARIO: La situazione di questa settimana porta ad un miglioramento generale rispetto a quanto vissuto nel periodo precedente; cercate di uscire di più e godetevi anche delle possibili avventure sentimentali.

CAPRICORNO: Attenzione alle questioni legate alla casa soprattutto se sorgono delle spese impreviste; cercate di evitare circostanze di conflittualità con il partner al fine di superare indenni il periodo.

ACQUARIO: Straordinario periodo tutto da vivere nel corso di questa settimana; dovete assolutamente osare perchè potreste incontrare l’amore: favorita l’arte e la creatività al top nei prossimi giorni.

Oroscopo mensile Ada Alberti, febbraio 2025/ Previsioni da Ariete a Vergine: crescita per il Leone

PESCI: Ancora questioni burocratiche, forse anche legali, ad occupare buona parte delle vostre energie; è però il momento di spendere qualcosa in più per al fine di prendervi cura di voi stessi, date maggiore peso al look.