Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 12 dicembre 2025: dall'Ariete alla Vergine

Dai nati sotto il segno dell’Ariete al Toro, passando per i Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno delle situazioni interessanti. Vediamo cosa potrebbe accadere, dal lavoro alle questioni di sentimenti.

ARIETE: torna la voglia di fare sul lavoro, la voglia di amare e di aprirvi a dei nuovi orizzonti. Non ci saranno situazioni pericolose, solo sana spensieratezza dopo tanti bocconi amari che avete masticato.

TORO: spazio a un po’ di lavoro dopo delle inquietudini con le quali avete fatto i conti. Cercate delle risposte dentro di voi, c’è una persona che continua a bussare nella vostra mente, aprite la porta, sarà la scelta giusta.

GEMELLI: secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti sul lavoro previsti dei cambiamenti e delle novità non indifferenti, bene l’amore, godibile il lavoro anche se potrebbe arrivare qualche tensione con dei colleghi. Abbiate la giusta dose di tranquillità per affrontare tutto.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 12 dicembre 2025

Dai nati sotto il segno della Bilancia al Cancro, passando per la Vergine, ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni tra temi riguardanti il lavoro e le questioni di cuore.

BILANCIA: hai una nuova luce. Sfrutta il tuo charme nei rapporti interpersonali. Bene anche il lavoro dopo una fase di stress con la quale avete fatto i conti negli ultimi giorni. Dedicatevi al vostro benessere, è la cosa più importante.

CANCRO: secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti non c’è più spazio per le emozioni negative. Prenditi del tempo per te stesso/a e vai avanti sia sul lavoro che sul piano sentimentale. Cercate di godervi quello che viene, senza pensare troppo.

VERGINE: spazio alle buone sensazioni, godetevi il viaggio, non è importante la meta. In amore possibili incontri speciali che vi faranno battere il cuore, state attenti a ogni situazione e non fatevi ingannare.