Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 12 settembre 2025: dal Capricorno alla Vergine

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno delle situazioni interessanti nella settimana 5-12 settembre 2025. Cambieranno tante situazioni tra lavoro e questioni di cuore nei prossimi giorni, vediamo nel dettaglio:

ACQUARIO: il periodo in arrivo non porta novità speciali per la vita in amore e i chiarimenti non sembrano essere definitivi. Vanno meglio le avventure part-time. Occhio a non complicare le cose sul piano sentimentale.

PESCI: Inizia un periodo di grande impegno e dovrai lavorare sodo per ottenere ciò che vuoi. Nel fine settimana potreste avere delle buone idee, avete dei pensieri per la testa che potrebbero scaturire delle situazioni.

SAGITTARIO: possibili sorprese sul lavoro. Cercate di investire in delle nuove operazioni dalle quali potrete ottenere dei benefici. I single si mettano in moto, sono favoriti gli incontri nei prossimi giorni.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 12 settembre 2025

Non è finita qui, perché secondo la nota esperta di astri ci saranno altri cambiamenti in arrivo. Dai Gemelli al Capricorno, le questioni di cuore e novità professionali sono quelle che tengono botta nei prossimi giorni:

CAPRICORNO: Se vuoi iscriverti in palestra, fare qualcosa che migliori il benessere comincia a pensarci dal giorno dopo, fate qualcosa e muovetevi. Alcuni amori sono nati con delle perplessità in mezzo.

VERGINE: secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti chi è ancora single potrebbe darsi da fare e trovare l’altra parte della mela, il periodo promette bene. Sul lavoro potrebbero spuntare delle proposte complete nei prossimi giorni.

CANCRO: qualche incertezza in amore. Possibili sollecitazioni su lavoro, guardatevi le spalle dai possibili nemici ma tirate dritti per la vostra strada seguendo le vostre idee e i pensieri.