Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 12 settembre 2025: dallo Scorpione alla Vergine, ecco cosa accadrà

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico nei prossimi giorni, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno diverse situazioni interessanti con le quali fare i conti. Dai nati sotto il segno dell’Ariete fino al Toro, passando per i Gemelli. Vediamo nel dettaglio cosa attenderci:

ARIETE: in amore saranno giorni di chiarimenti e decisioni per chi ha vissuto in una situazione dubbiosa. Ora è davvero tutto quanto nelle vostre mani. Il periodo è florido. Avrete buone intuizioni sul lavoro.

TORO: dopo qualche settimana di dubbi e tensioni che vi siete portati dietro, ora arriva il momento di cambiare ancora qualcosa. A volte pensare di essere incapaci a cambiare delle questioni, non è così davvero.

SCORPIONE: Se una storia ha vissuto una fase di ambiguità, ora è il momento di affrontare la questione, si va avanti o si ferma. Sembra esserci un clima pesante intorno a voi, non è proprio così. Guardatevi intorno, brillerete presto.

Non è finita qui, nei prossimi giorni ci saranno nuove situazioni da affrontare. Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti nei prossimi giorni ci saranno novità intriganti anche per i nati sotto il segno del Leone e della Vergine, vediamo nel dettaglio cosa prevede la nota esperta di astri:

BILANCIA: Per le nuove iniziative il momento migliore è legato alle giornate di giovedì e venerdì. Avete la forza dalla vostra parte. La fine dell’anno vi porterà a fare delle riflessioni importanti sul vostro futuro.

LEONE: prestate attenzione alla vostra alimentazione e al benessere. È iniziato un periodo di buon recupero segnato da Venere e Marte a favore. Possibili interferenze dall’esterno

VERGINE: grazie a settembre recupererete sui sentimenti. Ci saranno dei cambiamenti interessanti alle porte. Il dialogo vi darà una mano, se qualcosa non sembra andare nella giusta direzione cercate di parlarne.