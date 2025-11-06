Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 12 novembre 2025: dal Capricorno al Leone, passando per Gemelli

Si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo settimanale Ada Alberti, ci saranno delle novità interessanti nelle prossime ore. Dai nati sotto il segno dell’Ariete al Toro, passando per I Gemelli, ecco cosa potrebbe accadere:

ARIETE: state venendo su bene e con grande forza in questa fase di vita. Crescerete ancora, vi troverete sempre meglio nel mondo. Bene lavoro e sentimenti, avrete molto di cui essere orgogliosi nei prossimi mesi.

TORO: siete in una fase in cui ripensate all’ex. Il passato torna a bussare alla vostra porta, alcune porte non si sono chiuse del tutto e potreste ritrovare qualcosa di interessante che avete lasciato per strada.

GEMELLI: avete una giusta ondata di energia da sfruttare: utilizzatela per portare avanti un progetto che merita visibilità. Dateci dentro, le cose andranno sempre meglio e sul lavoro potreste ricevere nuove responsabilità.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 12 novembre 2025

Non è finita qui, ci saranno novità dal punto di vista astrologico anche per altri segni dello zodiaco, dal Leone alla Vergine, passando per i nati sotto il segno della Bilancia.

VERGINE: riuscite a vedere tutto con lucidità ciò che prima sembrava confuso. È il momento di mettere ordine e dare spazio a ciò che ti fa sentire realizzato in questo momento.

CAPRICORNO: avete tanta voglia di fare e il senso di responsabilità si fa sentire sempre molto bene. E’ un punto di forza vostro che si rinnova, ma stavolta avete le carte in regola su come unire impegno e piacere a tutti i costi.

LEONE: ruggite e volete fare i re della foresta, riuscirete ad avere la meglio sotto tanti punti di vista in questo momento. Dalla vostra posizione riuscirete a tirare fuori il meglio e capire bene tante dinamiche annebbiate fino ad oggi.