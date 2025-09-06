Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 13 settembre 2025

Proseguono le indicazioni astrologiche, nelle prossime giornate ci saranno diverse novità importanti per quanto riguarda l’oroscopo settimanale Ada Alberti. Le previsioni 6-13 settembre 2025 ci anticipano diverse situazioni interessanti per diversi segni dello zodiaco, dal Capricorno ai Pesci, passando per l’Acquario:

CAPRICORNO: Le tue capacità organizzative saranno apprezzate. Ora è giunto il momento di consolidare quanto costruito con fatica nelle ultime settimane, giocate un ruolo fondamentale.

ACQUARIO: siete altamente creativi e proficui. Cercate di approfittare di questa momento per dare forma a progetti originali ed esprimere le tue idee in modo alternativo. Le relazioni si disegnano di curiosità e maggior apertura, che ti spingono a guardare avanti con ottimismo.

SAGITTARIO: la voglia di avventura e novità si fa sentire più forte che mai. Approfitta di questa energia per lanciarvi in alcune novità. Vi state divertendo e siete in grande crescita in questo momento.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 13 settembre 2025

Altre novità e cambiamenti in arrivo nei prossimi giorni dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno delle intriganti novità anche per i nati sotto il segno dei Pesci, ma non solo.

PESCI: sei più sensibile e ricettivo/a del solito, capace di cogliere sfumature che altri non vedono. Cercate di coltivare ancora i rapporti con gli altri, ne potrà nascere qualcosa di buono. Non perdete il contatto con la realtà.

SCORPIONE: avete delle emozioni intense, tentate di far chiarezza dentro di voi, dietro l’angolo sembra esserci un nuovo inizio che vi porterà in delle direzioni nuove.

CANCRO: può bastare un piccolo gesto per cambiare la concezione delle cose intorno a voi. Avete un forte bisogno di sicurezza e conforto in questa fase storica: le stelle ti invitano a valorizzare i rapporti più importanti.