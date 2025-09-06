Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 13 settembre 2025. dall'Ariete alla Bilancia

Altre novità in arrivo dal punto di vista astrologico nei prossimi giorni, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno delle interessanti situazioni con le quali fare i conti, dai nati sotto il segno dell’Ariete fino al Toro, passando per i Gemelli. Vediamo nel dettaglio le previsioni:

ARIETE: sei determinato più che mai: senti l’impulso di agire con coraggio e senza esitazioni. È una giornata perfetta per dare una svolta a un progetto o per rimetterti in gioco con nuove idee.

TORO: presto arriveranno dei risultati dopo tanta attesa. La vostra calma interiore vi darà una mano a vedere con più lucidità ciò che ti circonda. È un momento ideale per risolvere qualche malinteso e rafforzare i legami che contano davvero.

GEMELLI: Potresti ricevere una proposta interessante o scoprire nuove opportunità, dialogate con onestà e sincerità per ottenere qualcosa di positivo che sicuramente arriverà molto presto.

Scopriamo invece cosa potrebbe accadere nelle prossime ore ai nati sotto il segno del Leone, ma non solo. Anche Bilancia e Vergine saranno due dei protagonisti nel periodo di riferimento che va dal 6 settembre al 13, con tanti avvenimenti alle porte:

LEONE: avrete delle nuove sfide con le quali fare i conti in questi giorni. Le stelle vi daranno una rinnovata energia e voglia di emergere, ma anche la saggezza di scegliere le battaglie giuste da affrontare prossimamente.

VERGINE: avete la mente lucida e allo stesso tempo analitica, perfetta per organizzare ciò che hai rimandato negli ultimi tempi. Riuscirete così ad aprire nuove porte dopo quanto raccolto negli ultimi mesi.

BILANCIA: alcune questioni vi hanno creato tensioni negli ultimi mesi, riuscirete così a tirare fuori il meglio e far riapparire l’armonia dopo qualche tensione accumulate.