Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 14 novembre 2025: dal Toro alla Bilancia

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale ci saranno delle novità molto interessanti nei prossimi giorni. Dall’Ariete al Toro, passando per i nati sotto il segno dei Gemelli:

ARIETE: Potrebbe esserci un piccolo momento in cui ti sembrerà di nuotare controcorrente, ma la tua innata grinta ti permetterà di superare l’onda con eleganza. Sarai un vero pioniere, pronto a tracciare nuove rotte con la tua energia inesauribile. Sarete in ogni caso protagonisti.

SAGITTARIO: vai veloce, chi ti segue spesso non riesce a stare al tuo passo. Prosegui per la tua strada, ma non dimenticare i tuoi affetti. Andate avanti e troverete delle sorprese non indifferenti lungo il vostro cammino.

CAPRICORNO: ci sarà qualche piccola tensione che vi innervosisce: cercate di cambiare prospettiva. È arrivato il momento di tirare fuori il tuo lato creativo, nascosto sotto diversi strati di eccessiva razionalità.

Non è finita qui, ci saranno diverse novità e sorprese anche per i nati sotto il segno del Toro nella settimana che ci porterà fino al 14 novembre 2025.

TORO: siete legati e ripensate a qualche storia del passato, avete vissuto delle pagine speciali e non dimenticate. Sul lavoro qualcosa si muoverà in giuste direzioni.

GEMELLI: andate avanti dritti per la vostra strada, nuove idee ti affollano la mente. Sei acuto/a e attento/a, grazie alla tua vivacità hai una prospettiva unica.

BILANCIA:, ritrovate quell’equilibrio che sembrava perso definitivamente dopo un periodo che vi ha messo alla prova.