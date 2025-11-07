Oroscopo settimanale, previsioni fino al 14 novembre 2025: dall'Acquario alla Vergine

Torna l’appuntamento con l’oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni 7-14 novembre 2025 promettono novità per tutti, dai Pesci al Cancro, passando per i nati sotto il segno del Capricorno:

PESCI: avete la forza e la maturità per comprendere le situazioni. Presto vi ritaglierete delle belle soddisfazioni e darete una mano importante a tanti vostri conoscenti. Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti avrete diverse situazioni interessanti da fronteggiare.

Leo Gassmann ha una fidanzata?/ Dai rumor su Maria Reficco alla presunta liaison con Arianna Di Claudio

CAPRICORNO: ti senti bloccato da qualcosa o qualcuno e faticate ad andare avanti come vorreste. Vecchie tensioni rispuntano a galla, mettere la testa sotto la sabbia non sarà la soluzione migliore per risolvere i problemi. Cercate di respirare e farvi coraggio.

CANCRO: avete un istinto infallibile, tentate di seguirlo senza esitazioni. Siete sensibili, ma anche ostinati, le sfide non sembrano spaventarvi: se c’è qualcosa che desiderate davvero cercate di prendervelo.

Uomini e donne, Sara Gaudenzi è rifatta?/ Spuntano le foto prima dei ritocchini

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 14 novembre 2025

Non è finita qui, ci sono diverse novità ad attendere al varco anche un altro gruppo di segni. Dai nati sotto il segno della Vergine fino al Leone, tra amore e questioni di lavoro vediamo cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni:

VERGINE: avete bisogno di un po’ di stacco e leggerezza. rova ad abbandonarti alla leggerezza. Sul lavoro sei carico/a, ma una pausa vi potrà ricaricare e fare del bene.

Delitto di Garlasco/ Lovati: “Tornerei a fare l'avvocato di Andrea Sempio, mio compenso? 15.000 euro"

CANCRO: avete un istinto predatore da sfruttare. Sul lavoro alcuni progetti sono pronti a prendere vita e a darvi delle soddisfazioni non indifferenti.

ACQUARIO: verrai messo alla prova, non aspettavi altro. Ne verrete fuori in modo diverso: così cercate di custodire gli insegnamenti che riceverai.