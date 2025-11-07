Oroscopo settimanale, previsioni fino al 14 novembre 2025: dall'Acquario alla Vergine
Torna l’appuntamento con l’oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni 7-14 novembre 2025 promettono novità per tutti, dai Pesci al Cancro, passando per i nati sotto il segno del Capricorno:
PESCI: avete la forza e la maturità per comprendere le situazioni. Presto vi ritaglierete delle belle soddisfazioni e darete una mano importante a tanti vostri conoscenti. Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti avrete diverse situazioni interessanti da fronteggiare.
CAPRICORNO: ti senti bloccato da qualcosa o qualcuno e faticate ad andare avanti come vorreste. Vecchie tensioni rispuntano a galla, mettere la testa sotto la sabbia non sarà la soluzione migliore per risolvere i problemi. Cercate di respirare e farvi coraggio.
CANCRO: avete un istinto infallibile, tentate di seguirlo senza esitazioni. Siete sensibili, ma anche ostinati, le sfide non sembrano spaventarvi: se c’è qualcosa che desiderate davvero cercate di prendervelo.
Non è finita qui, ci sono diverse novità ad attendere al varco anche un altro gruppo di segni. Dai nati sotto il segno della Vergine fino al Leone, tra amore e questioni di lavoro vediamo cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni:
VERGINE: avete bisogno di un po’ di stacco e leggerezza. rova ad abbandonarti alla leggerezza. Sul lavoro sei carico/a, ma una pausa vi potrà ricaricare e fare del bene.
ACQUARIO: verrai messo alla prova, non aspettavi altro. Ne verrete fuori in modo diverso: così cercate di custodire gli insegnamenti che riceverai.