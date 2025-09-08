Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 15 settembre 2025: dai Gemelli alla Bilancia, passando per Leone e Vergine

Inizia una nuova settimana e come da tradizione non potevano mancare le novità dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno dei cambiamenti in arrivo nei prossimi giorni molto interessanti, dai nati sotto il segno dell’Ariete passando al Toro e ai Gemelli:

ARIETE: ci sono tante ghiotte occasioni in questo periodo che dovrete cogliere. In amore, la chiave è sempre il dialogo: apriti con sincerità. Sul fronte lavorativo, si profilano riconoscimenti attesi, frutti di un impegno costante e silenzioso.

TORO: sul piano professionale, il cammino procede con lentezza, ma non scoraggiatevi. Dei chiarimenti potrebbero riportare un po’ di luce e serenità in una fase che ne ha vista poca. Alcune situazioni appaiono sfocate.

GEMELLI: siete brillanti e travolgenti, oltre che particolarmente creativi in questo momento. L’atmosfera è sempre più frizzante e promette bene in vista del futuro, avete molta energia da vendere.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 15 settembre 2025

Nei prossimi giorni ci sarà spazio a dei cambiamenti anche per i nati sotto il segno del Leone e della Vergine tra gli altri. Situazioni interessanti sul piano sentimentale, ma anche professionale, pronte a dare una sterzata alla vostra vita:

LEONE: le stelle vi daranno una mano e vi porteranno a scegliere bene. Agite con intelligenza e ricordate di mettervi in moto, è il periodo giusto per fare qualcosa di buono. Cercate di agire con astuzia.

VERGINE: siete lucidi e vedete più nitido rispetto a un passato dove tutto vi appariva un po’ più sfocato. Il destino è capace di riaccendere emozioni sopite. Lasciatevi sorprendere.

BILANCIA: lo stress vi sta tenendo in ostaggio: salutatelo, cercate di liberarvene. In amore, siate aperti al dialogo: una parola sincera può evitare situazioni disagevoli e contrasti inutili.