Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 15 settembre 2025: Capricorno lucido, Cancro cura il corpo

I prossimi giorni porteranno in dote diversi cambiamenti, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti per la settimana che va dall’8 al 15 settembre 2025. Dai nati sotto il segno dello Scorpione, fino al Sagittario passando per i Pesci.

SCORPIONE: la settimana è sicuramente vibrante, ci sono novità che bollono in pentola. E’ il momento giusto per tornare in pista e rimettervi in gioco. Siate pazienti e non complicate le cose che risultano più semplici.

PESCI: siete molto emotivi e questo lo abbiamo capito bene. È il momento ideale per dissolvere ciò che è rimasto in bilico fino ad oggi. La tua creatività? Sembra essere in ascesa. La tua intuizione? Al massimo: segui il flusso con fiducia, ti condurrà dove la mente non arriva.

SAGITTARIO: secondo l’oroscopo settimanale in amore avete voglia di cose nuove, volete spezzare la routine. L’entusiasmo vi accompagna, ma una voce interiore ti invita alla quiete e alla riflessione. Ritrovate l’equilibrio e la leggerezza.

Ci saranno situazioni intriganti anche per i nati sotto il segno dell’Acquario, tra questioni professionali e motivi di cuore. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti nei prossimi giorni.

ACQUARIO: possibili nuove strade in amore, tenetevi pronti. La razionalità lascia spazio al profondo sentire. Ascoltate il cuore, lasciatevi andare.

CAPRICORNO: la tua lucidità può essere una risorsa preziosa. È tempo di riprendere le redini e agire in maniera chiara e consapevole. In amore possono bastare dei gesti semplici, ma che siano autentici.

CANCRO: rallentate e pensate a voi stessi, mettetevi al primo posto. Prestate attenzione al vostro benessere, ricordatevi di mettervi al primo posto. Mens sana in corpore sano vale sempre, ora più che mai.

