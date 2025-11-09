Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 15 novembre 2025: dall'Ariete alla Vergine

Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 16 novembre 2025

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, come al solito l’oroscopo settimanale Ada Alberti porterà in dote qualche sorpresa interessante, dai nati sotto il segno dell’Ariete passando per il Toro e i Gemelli.

ARIETE: ti lanci senza paura, a volte sottovaluti i rischi. Rifletti, e scegli con cura le tua battaglie: c’è una sorta di inquietudine che vi attanaglia ma sapete bene come affrontarla in questa fase.

TORO: siete in ripresa dopo dei mesi più difficili, manca qualcosa allo stare bene e non è escluso che possa arrivare a breve. Sul lavoro qualche assetto potrebbe subire uno stravolgimento in questi giorni.

GEMELLI: c’è qualcosa di oscuro e di dubbio che potrebbe trascinarvi per mano da qualche parte. Grazie alla vostra prospettiva unica arricchirete molto chi vi circonda. Non temere di andare fuori dagli schemi, abbraccia l’ignoto, ti porterà in una dimensione lontana da qui.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni prossimi giorni

Non è finita qui, ci saranno novità e cambiamenti anche per altri segni dello zodiaco, dalla Bilancia all’Acquario e la Vergine.

BILANCIA: sei un esempio di armonia per chiunque ti circondi. Abbi il coraggio di abbracciare anche le tue fragilità, ti rendono chi sei. Interessanti novità ti aspettano sia in amore che sul lavoro.

ACQUARIO: andate di continuo alla ricerca costante di nuovi stimoli, ma ultimamente il bisogno di familiarità si fa sempre più forte. Ascoltalo, ne trarrai giovamento.

VERGINE: siete precisi e avete tutto sotto controllo. In amore soffierà un vento di novità, sul lavoro qualcosa potrebbe muoversi.

