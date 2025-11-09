Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 15 novembre 2025

Cambiamenti in arrivo dal punto di vista astrologico, dai nati sotto il segno dei Pesci allo Scorpione, passando per Leone. Ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti:

PESCI: state tornando piano piano con i piedi per terra. Ci saranno delle novità sia in amore che dal punto di vista sentimentale. Qualcosa si sta muovendo nella giusta direzione.

SCORPIONE: con il tuo carisma apri nuove porte, ma c’è qualcosa che ti preoccupa. Apriti agli altri, soprattutto quando ti senti più fragile.

LEONE: le tue energie scorrono potenti, approfittane per dedicarti a nuovi progetti. Arriveranno nuove occasioni nei prossimi giorni, non lasciartele sfuggire.

Ci saranno altre novità secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti, ecco le previsioni fino al 15 novembre per i nati sotto il segno di Capricorno, Sagittario e Cancro:

CAPRICORNO: ti senti soffocato, avete bisogno di altri stimoli. Prenditi del tempo per ritrovare le giuste energie, ne verrete fuori rinnovati e con le idee chiare.

SAGITTARIO: siete in una fase che sta portando dei cambiamenti importanti, procedete spediti e senza timori. Continuate così e troverete la felicità in fondo al tunnel che avete percorso negli ultimi mesi.

CANCRO: le tensioni del passato finalmente si stano dissuadendo, ritorna il bel tempo e la felicità sia in amore che dal punto di vista del lavoro.