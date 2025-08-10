Oroscopo settimanale Branko, 11-17 agosto 2025: Toro, fiducia ritrovata; Leone, è il momento di far vedere al mondo quanto valete!

L’Oroscopo settimanale Branko ha tante novità per questa settimana che va dall’11 al 17 agosto 2025. In questo mese estivo dove le vacanze la fanno da padrona per molti, i segni dello zodiaco si trovano a fermarsi, a riflettere e per alcuni ci saranno opportunità imperdibili dietro l’angolo.

ARIETE: la settimana in arrivo sarà molto positiva. Dopo qualche giorno di incertezza vi sentirete di nuovo energici ma soprattutto, avrete voglia di rimettervi in gioco e cogliere le opportunità che vi presenta la vita. Marte che transita nel segno vi spinge ad accettare diverse proposte ma fate attenzione a pensare bene prima di agire. L’Oroscopo settimanale Branko vi consiglia di puntare sul coraggio e consolidare i progetti che avete già iniziato.

TORO: per voi, amici del Toro, è ancora un periodo di profonda riflessione. Infatti, la Luna è a vostro favore e vi porta a ritrovare un po’ di fiducia in voi stessi. State scoprendo nuove passione e in ambito amoroso non vi mancano le opportunità di crescita. Cogliete questo momento per coltivare l’arte della pazienza.

GEMELLI: cari Gemelli, questo è il periodo delle relazioni, della comunicazione e delle nuove conoscenze. La settimana che sta per arrivare vi aiuterà ad approfondire alcuni legami che erano rimasti in sospeso. L’Oroscopo settimanale Branko vi consiglia però di focalizzarvi su obiettivi ben precisi senza disperdere troppo le energie.

CANCRO: i nati sotto il segno del Cancro si trovano in un periodo molto favorevole per quanto riguarda l’affetto e le relazioni. Venere nel segno vi aiuta a stare bene con gli altri, e non è finita qui! La settimana che sta per arrivare potrebbe farvi conoscere persone molto piacevoli e interessanti. State sentendo una nuova connessione con il vostro corpo e sentite il bisogno di prendervi cura di voi stessi.

LEONE: gli amici del Leone sono costantemente pieni di energia, in questo periodo più che mai. Le stelle vi stanno aiutando a far vedere al mondo quanto valete, e grazie a questo grande coraggio, non avete paura di esprimere agli altri i vostri talenti. Forza, combattete per realizzare i vostri sogni, ci siete quasi!

VERGINE: settimana molto intensa anche per la Vergine. Vi trovate di fronte a scelte che potrebbero cambiarvi la vita, ma questo non vi deve spaventare. Mercurio vi aiuta a tenere a bada le decisioni avventate e a concentrarvi sui dettagli delle sfide che vi si pongono davanti.