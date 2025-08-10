Oroscopo settimanale Branko, 11-17 agosto 2025: Amore, amicizia e intrighi tra Bilancia irresistibile e Pesci pronti a rischiare

L’Oroscopo settimanale Branko per la settimana dall’11 al 17 agosto 2025 parla chiaro. Alcuni dei segni dello zodiaco vivranno esperienze inaspettate, tra nuovi incontri e momenti di profonde riflessioni. Passiamo dunque a scoprire le previsioni per gli ultimi sei segni: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

OROSCOPO ADA ALBERTI DI OGGI, DOMENICA 10 AGOSTO 2025/ Le previsioni: Pesci, c'è tensione! Bilancia...

Oroscopo settimanale Branko, 11-17 agosto 2025: Bilancia, Scorpione, Sagittario

BILANCIA: cari Bilancia, siete nel vostro periodo di massimo fascino, sfruttatelo per creare occasioni! In questa settimana, l’Oroscopo Branko vi consiglia di sfruttare al meglio la loro intelligenza, ma state attenti a non essere troppo egoisti e egoriferiti. Nei prossimi giorni coltiverete l’arte della pazienza.

Oroscopo settimanale Branko, 11-17 agosto 2025/ Da Ariete a Vergine: Toro riflessivo, Leone realizza un sogno

SCORPIONE: lo Scorpione farà i conti con l’amicizia. L’Oroscopo settimanale Branko svela che vivrete delle giornate particolari, riscoprendo l’amore per gli amici, e imparerete che a volte non serve essere troppo ostili. Questo è un momento importante dove è necessario fermarsi, accettare i propri difetti e aprirsi agli altri: ritroverete senza dubbio la bellezza dei rapporti che avevate trascurato.

SAGITTARIO: carissimi Sagittario, anche per voi è periodo di nuovi amici, ma non solo! Vi aspettano tantissime sorprese e rivelazioni che vi potrebbero cambiare la vita in positivo. Dovete avere però il coraggio di lasciarvi stupire e aprirvi agli altri, in modo da creare le occasioni giuste.

Oroscopo Ada Alberti di oggi, domenica 10 agosto/ Le previsioni: Leone, attenzioni ai litigi! Toro...

Oroscopo settimanale Branko, 11-17 agosto 2025: Capricorno, Acquario, Pesci

CAPRICORNO: i nati sotto il segno del Capricorno vivono un momento di forte inflessibilità. Non riuscite proprio a staccarvi dalle vostre convinzioni, e non vedete il grigio tra il bianco e nero. L’Oroscopo settimanale Branko vi consiglia di lavorare su questo aspetto della vostra vita: questo cambiamento potrebbe rivelarvi qualcosa di incredibile e offrirvi tanto amore in più.

ACQUARIO: per gli amici dell’Acquario si tratta di una settimana piena di sorprese. Siete in pausa dal lavoro, ma riuscite a ottenere comunque soddisfazioni professionali. Attenzione però a non diventare egoisti e avidi, perchè questo non farebbe altro che bloccare la vostra serenità.

PESCI: buona settimana per i Pesci, soprattutto in ambito amoroso. Siete inarrestabili, e il vostro fascino vi rende magnetici. Attenzione però, se volete trovare il partner per la vita, è meglio fermarsi e concentrarvi solo su una persona. Imparate a investire nella cura del prossimo, questo vi regalerà tante soddisfazioni.