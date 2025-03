Si prosegue con gli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale Branko dal 14 al 20 marzo 2025 tratto dal magazine Chi. Ecco, quindi, le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci tenendo conto dell’amore, del lavoro e della fortuna negli incontri.

Branko svela l'oroscopo della settimana per gli altri segni dello zodiaco

BILANCIA: devono fare appello al loro equilibrio con una Luna piena nel corso della giornata del venerdì. Momento di inquietudine, il cielo sta cambiando, e loro non possono controllarlo. Il consiglio è quello di fare pace con loro stessi. C’è chi potrebbe divertirsi alla grande questa settimana.

SCORPIONE: Luna piena il 14 nel settore delle amicizie e dei nuovi incontri. C’è una figura femminile misteriosa che li colpirà nel profondo. Non devono scappare per paura, anzi, devono gettare il cuore oltre l’ostacolo. Sono in arrivo delle grandi opportunità se sono alla ricerca di un impiego o se desiderano cambiarlo al più presto. Le offerte prima di scartarle andrebbero esaminate. In amore manca un po’ di tenerezza.

SAGITTARIO: Luna piena nella giornata di venerdì. C’è un attacco in corso alla loro figura professionale, quindi meglio tenere gli occhi aperti e capire chi è il loro nemico, o nemici se sono più di uno. Alcuni potrebbero capovolgere il loro destino. Momenti esaltanti grazie alla sfera sentimentale. Devono lasciarsi trasportare senza paura, svela l’oroscopo di Branko.

CAPRICORNO: c’è una bella Luna piena, come in tutti gli altri segni, attenzione a stare lontano dalle notizie contraddittorie. Certe situazioni si possono sbrogliare da sole. Momento particolarmente faticoso, infatti sono parecchio stanchi. Se c’è un problema sul lavoro l’importante è agire con diplomazia e discrezione. Ok il settore degli investimenti.

ACQUARIO: la primavera infiamma sempre di più, c’è grande entusiasmo e collaborazione. Devono fare i conti con Plutone che riempie questo cielo. Devono lasciare spazio alle battaglie del cuore. Devono dare a tutti il tempo di accettare la nuova realtà.

PESCI: i nervi sono provocati da una Luna piena in eclisse. Bisogna cercare a tutti i costi di evitare i conflitti. Devono godersi al meglio gli ultimi giorni della loro stagione amorosa. Si anima ancora di più la loro vita grazie all’equinozio, soprattutto nel settore degli investimenti. La passionalità è molto forte.