Partiamo dai primi sei segni dello zodiaco analizzati dall’oroscopo settimanale di Branko dal 14 al 20 marzo 2025. Bisogna tenere conto della sfera sentimentale e professionale, ma anche della fortuna negli incontri. Quali saranno i pianeti più fortunati? E le indicazioni stellari? Scopriamolo subito, ricordando che le previsioni sono tratte dal magazine Chi.

Oroscopo settimanale di Branko: le previsioni dal 14 al 20 marzo 2025

ARIETE: venerdì con la Luna piena potranno concentrarsi sulla forma fisica. Non devono preoccuparsi troppo. Marte in opposizione non li rifornisce abbastanza di energia. Non devono essere come dei ragazzi che fanno i capricci. Cielo splendente il 20 marzo. Sono molto amati grazie all’intervento di Venere.

TORO: Luna piena nella giornata di venerdì. Il cielo prende forma per quanto riguarda l’amore. C’è l’occasione di fare un nuovo incontro, ma attenzione perché non possono contare solo sulle stelle. Marte continua ad assistere i nati sotto questo segno. Luna che porta un po’ di insicurezza nelle coppie di lunga data. La primavera porta un po’ di pigrizia.

GEMELLI: netto miglioramento per quanto riguarda il cielo. Devono solo pazientare una manciata di giorni. Luna piena che crea un po’ di fastidio nella giornata di venerdì. La Luna nella sfera sentimentale riapre la speranza di felicità. Vivacissima la sfera sociale infatti con gli amici ci sono nuovi incontri.

Branko svela le previsioni degli altri segni: l’oroscopo fino al 20 marzo 2025

CANCRO: nella loro cerchia abituale può esserci un cambiamento improvviso. Attenzione a una discussione accesa, ma non devono drammatizzare. Il consiglio dell’astrologo è quello di iniziare a chiarirsi le idee per quanto riguarda gli obiettivi di carriera. Devono prepararsi perché la primavera sarà stimolante, dice l’oroscopo di Branko.

LEONE: via via il loro cielo si fa più caldo. Arriva favorevole non solo il Sole, ma anche Mercurio e Venere. Vengono richiamati da una forza di attrazione invidiabile. C’è il fascino di una nuova impresa. Devono controllare gli investimenti il 14 marzo.

VERGINE: Luna piena in eclisse venerdì. Il loro cielo segnala un momento di ansia e di incertezza personale. Non devono aver paura perché Marte li sostiene con grande forza. La primavera si avvicina e un disturbo stellare finirà una volta per tutte. Arriva un momento di cambiamenti profondi e con un amore molto sensuale.