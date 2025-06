Un nuovo mini-ciclo tutto da vivere, giorni da spendere nel migliore dei modi senza lasciare nulla al caso; le previsioni 16-20 giugno 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko raccontano di un cielo più che roseo per coloro che intendono portare avanti la scia vincente dell’ultimo periodo. Non per tutti i segni dello Zodiaco la strada è spianata; per molti però il mondo del lavoro sarà bacino di soddisfazioni e felicità. In amore periodo sostanzialmente tranquillo; le incomprensioni tramontano, le emozioni entrano in scena e per i single è tempo di tuffarsi in nuove esperienze anche lontane dagli orizzonti consueti.

Oroscopo settimanale Branko 16-20 giugno 2025, le previsioni/ Periodo d’oro per Cancro e Leone!

Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 16-20 giugno 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko.

Le previsioni 16-20 giugno 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Cresce la voglia di non dissipare l’ottimo cielo di questa settimana; sul lavoro è il momento giusto per dimostrare il proprio valore senza paura di osare. In amore siete cinici: ogni scelta si rivelerà presto giusta se state portando avanti una romantica corte.

SCORPIONE: C’è tanto di nuovo da assaporare e analizzare per i giorni frenetici di questa settimana; sul lavoro si ampliano gli orizzonti grazie alle ultime collaborazioni intavolate. In amore non arrendetevi alla paura, non sempre i timori soggettivi rispecchiano la realtà dei fatti.

SAGITTARIO: Il cielo è altalenante, proprio come le vostre emozioni; vi aspetta una settimana che soprattutto in amore sarà tutt’altro che sgombra da imprevisti e incomprensioni. Sul lavoro siete vincenti, seguite la scia dell’ultimo periodo al fine di non incappare in superficialità controproducenti.

CAPRICORNO: Venere nel segno è una garanzia; chi ha fatto fatica in amore può finalmente prendere fiato e riprendere i contatti, in maniera serena, con qualcuno di importante. Single in allerta, gli incontri sono favoriti nelle prossime ore e non solo. Sul lavoro si placano gli entusiasmi ma siete comunque in una fase costruttiva in termini di crescita personale.

ACQUARIO: Forse in famiglia qualche grattacapo di troppo nel corso di questa settimana; per il resto il periodo vi sorride, soprattutto in amore e con particolare riferimento ai single che hanno ripreso ad osare. Sul lavoro seguire unicamente i progetti che alimentano i vostri stimoli.

PESCI: Stando alle previsioni 16-20 giugno 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko è il momento di accettare il flusso degli eventi e rendersi conto che tutto ciò che può arrivare potrebbe essere ampiamente positivo. Sul lavoro mai abbassare la guardia ma questo è il momento giusto per avanzare richieste e proposte. In amore sfruttate il ritorno di Saturno; un senso di libertà vi travolge e supporta in ogni vostra scelta.