Ecco l’oroscopo settimanale di Branko (20-26 giugno 2025): le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Scopriamo cosa succederà con gli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Branko dal 20 al 26 giugno 2025 (tratto dal magazine Chi) per quel che concerne la sfera sentimentale e la sfera professionale.

Oroscopo settimanale di Branko: le previsioni dal 20 al 26 giugno 2025

BILANCIA: si arriva all’inizio dell’estate scarichi fisicamente e moralmente, in più dormono pure poco. Vorrebbero tanto riposare, ma ci sono delle cose da sistemare sul fronte del lavoro. Le stelle li spingono a pretendere il massimo da loro stessi. Non è il caso di guastarsi il fegato per una meta ambiziosa.

Oroscopo settimanale Branko dal 20 al 26 giugno 2025/ Previsioni da Ariete a Vergine: c’è voglia di amare

SCORPIONE: Sole, Mercurio, Giove e Luna nuovi. Delle decisioni vanno prese subito. C’è qualcuno in famiglia che si oppone, meglio non ascoltarlo. Marte è molto sexy e promette delle avventure bollenti. La vita li stuzzica alla grande.

SAGITTARIO: non devono farsi rovinare la festa da questo Marte irritante. Il cielo è buono, ma non devono buttarsi giù se c’è qualcosa che non andrà nel verso giusto. Il consiglio è quello di sgombrare la mente e andare al mare. Sono loro a caricarsi di impegni.

Oroscopo Branko 19 giugno 2025, le previsioni di oggi/ Capricorno, serve coraggio! Acquario in difficoltà

Branko svela l’oroscopo della settimana: le previsioni degli altri segni

CAPRICORNO: non è un cielo facile per i nati sotto questo segno. Luna nuova che disturba un po’ gli altri pianeti, tipo Saturno. La famiglia d’origine impone loro nuove responsabilità. Non sempre il coniuge sa mettersi nei loro panni. C’è qualcosa che rischia la loro vita. Possono coltivare la speranza con Marte, dice l’oroscopo di Branko.

ACQUARIO: le ferie sono vicine, non è il caso di abbassare la guardia. In questo momento piace il lavoro. Venere fa litigare un po’ gli altri. Possono ricevere delle buone notizie per la Luna lunedì e martedì avranno una risposta chiara e semplice. Polemica nelle divisioni patrimoniali.

Oroscopo Branko 19 giugno 2025, le previsioni di oggi/ Ariete passionali, rivoluzione personale per i Cancro

PESCI: molto bene l’amore grazie ai pianeti favorevoli. Marte potrebbe farli ligiare con i soci mentre con Giove e Venere potrebbero vincere delle battaglie sul lavoro e in amore. Attenzione solo alal distrazione.