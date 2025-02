Vediamo insieme cosa succederà nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale di Branko dal 21 al 27 febbraio 2025 tratto dal settimanale Chi tenendo conto dei primi sei segni dello zodiaco influenzati dalle stelle e dai pianeti come Marte, Giove, Saturno, Urano e Venere.

Oroscopo settimanale Branko, 21-27 febbraio 2025: le previsioni per i primi tre segni

ARIETE: la settimana per chi è nato sotto questo segno sarà molto quieta anche perché la Luna non dovrebbe cambiare fase per almeno sette giorni. Devono approfittarne per riposarsi e curare di più loro stessi perché Marte ha reso difficile i rapporti in famiglia. Devono trovare un equilibrio perfetto in vista della primavera. Tanti pianeti sono ormai alle loro spalle, e non è una cosa negativa per forza. Venere li illumina di immenso.

TORO: il settore degli incontri diventa giorno dopo giorno molto più vivace del solito. Non li trattiene più nulla dato che ora sono liberi dagli influssi negativi. Sono in cerca di un nuovo amore o di una nuova compagnia di amici. Bene la Luna domenica e lunedì. Ok il settore di investimenti.

GEMELLI: non devono fare troppo affidamento sulla loro fortuna anche perché non sempre le ciambelle riescono col buco. Mercurio ostile, quindi devono fare attenzione. Nulla è perduto per sempre per quanto riguarda il lavoro e l’amore. Amore al top con nuovi incontri spettacolari, dice l’oroscopo di Branko.

Branko svela l’oroscopo della settimana prossima per Cancro, Leone e Vergine

CANCRO: possono guardare lontano se decidono di affidarsi un po’ alla fortuna. Settore promettente in vista del futuro quindi non devono temere di fare delle trasferte in giro per il Bel Paese. Una sorpresa può arrivare in ogni momento. Marte nel segno li rende davvero audaci. In questo periodo l’astrologo dice che sono molto sexy.

LEONE: cielo misterioso per i nati sotto questo segno. Il successo e la prospettiva della ricchezza non devono accecarli perché potrebbero uscirne delusi. Devono capire come ottenere il massimo rendimento da questo quadro astrologico. Venere splendente e focosa, quindi sono all’orizzonte delle notti di passione.

VERGINE: il consiglio è quello di avere un po’ di pazienza perché Mercurio, Sole, Saturno e Nettuno non sono dalla loro parte. Luna difficile venerdì e sabato. Domenica sarà una giornata da prendere con più serenità, finalmente.