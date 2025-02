Svelato cosa succederà prossimamente stando all’oroscopo settimanale Branko dal 21 al 27 febbraio 2025 per gli altri sei segni dello zodiaco tratto dal magazine Chi. Bisogna solo tener conto dei vari pianeti che possono influenzare la sfera professionale e sentimentale (come Marte, Venere, Urano, Saturno e Mercurio).

Oroscopo settimanale di Branko per Bilancia, Scorpione e Sagittario

BILANCIA: è consigliabile per chi è nato sotto questo segno di dedicarsi di più a se stesso perché quando non sono in forma tendono a buttarsi già di morale e quindi rischiano di intristire anche gli altri. Possono dedicarsi a qualcosa di frivolo. Possono spendere anche un po’ di più, ma senza esagerare. Attenzione al contrato di Marte e Venere.

SCORPIONE: l’amore cresce sempre di più e si propaga nell’ambiente con grande fervore e gioia da parte loro. Luna non cambia fase per una settimana esatta. Possono godersi appieno la vita affettiva. Spesso si divertono a sfidare il destino, ma sono davvero pronti a tutto pur di raggiungere il loro obiettivo?

SAGITTARIO: possono contare sulla Luna sia venerdì sia sabato. Grande emotività che va a lenire i contrasti. Il contatto con la natura in questo periodo non va perso. L’amore sa essere entusiasmante quindi non devono chiudersi a riccio.

CAPRICORNO: ci vuole tanta pazienza nell’ambito sentimentale. Alcuni stringono i denti e aspettano che un determinato periodo passi in fretta. Luna con loro domenica quindi possono passarla in totale relax. Possono dedicarsi con maggior energia agli affari anche grazie all’aspetto favorevole di Mercurio, dice l’oroscopo di Branko.

ACQUARIO: Luna che non cambia fase per una settimana esaltata quindi non devono temere quasi nulla. Venere protegge il loro amore. Bene anche il campo pratico e gli affari saranno fruttuosi e non si bloccheranno mano a mano.

PESCI: la Luna stimola il pensiero e la fantasia. Saturno è dalla parte della concretezza. L’amore non delude anche perché Marte continua a riempirli di passionalità che in qualche modo dovranno pure sfogare. Possono tornare a fare un po’ di sport.